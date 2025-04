Seu Zé mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

ANÚNCIO

Confira a seguir:

Sagitário – Cartas 31 e 10

Pessoas podem entrar no seu caminho e no caminho de quem ama com a finalidade de causar problemas e tristezas. As dificuldades podem ser prevenidas ou superadas, mas isso exigirá agir agora e ir com maturidade em busca da sorte.

Capricórnio – Cartas 1 e 5

Coisas boas chegam em seu caminho que está entrando em mudanças e movimento. Não tenha medo, pois a estabilidade e recursos que deseja virá, apenas é preciso confiar e seguir em frente.

Leia mais:

ANÚNCIO

Horóscopo: conselho para cada signo finalizar a semana até 6 de abril de 2025

Padilha mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Padilha mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Padilha mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Aquário – Cartas 16 e 14

Hora de receber alegrias importantes em sua vida e a chegada ou confirmação de um grande amor. Se você sente que tudo isso está longe, é hora de sair e ir em busca, dando chance para que as coisas boas aconteçam.

Peixes – Cartas 22 e 34

Acredite nas parcerias que se firmam em sua vida profissional e amorosa. A felicidade nas uniões chegará e é hora de receber esses presentes da vida com orgulho; não fique perdendo tempo com o passado e as decepções que já passaram.