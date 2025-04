Seu Zé mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Confira a seguir:

Leão – Cartas 10 e 25

É melhor estar alerta! Um problema pode chegar justamente com uma pessoa que entra em sua vida com notícias. Tenha cuidado com gente desonesta e previna-se de traições e roubos.

Virgem – Cartas 3 e 14

Uma pessoa pode retornar em sua vida ou seu coração volta a bater mais rápido de uma forma que já aconteceu antes. Uma relação séria e duradoura será formada e é preciso agir com maturidade.

Libra – Cartas 1 e 12

Sua sabedoria irá avisar alguns perigos no caminho ou situações que podem terminar em problemas. É hora de confiar nos instintos e intuição para não cair em armadilhas. Mantenha sua positividade e proteja sua paz.

Escorpião – Cartas 36 e 28

A vida e os caminhos recebem boas oportunidades envolvendo o que você deseja e as pessoas. Confie em quem demonstra lealdade. A sorte estará ao seu lado.