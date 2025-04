No lugar do Samba? Os tênis ‘slim’ que estão na moda: confortáveis ​​e elegantes

A Adidas conquistou a coroa no ano passado graças ao seu tênis ‘Samba’ e, embora este ano um dos calçados preferidos das mulheres continue a ser este modelo, a Vogue já encontrou seu adversário perfeito.

Os tênis no mundo do calçado equivalem ao jeans para os amantes da moda, e é difícil que haja um substituto, ou que deixem de ser tendência, porque ano após ano, conseguem monopolizar as tendências, reinventando-se, passando pela rebelião do Converse, até à sofisticação e delicadeza do Samba, mas, neste 2025, a sua concorrência é subtil, casual e muito elegante.

Lamentamos muito a Adidas, mas há um novo modelo que está chamando a atenção por seus formatos delicados e sua capacidade de se adaptar a diferentes looks que está fazendo com que mais de uma mulher opte por esse tipo de calçado. São modernos, elegantes, confortáveis ​​e uma opção inovadora que mistura um toque de criatividade e uma explosão de cores.

Estes são os tênis ‘slim’ que serão tendência Instagram: @alohas (Instagram: @alohas)

Estes são os tênis ‘slim’ que serão tendência em 2025

Desde o ano passado, os tênis grossos e plataforma, bem como aqueles com sola excessivamente grossa, vêm perdendo popularidade gradativamente. Em vez disso, os tênis finos se tornaram um produto básico que gritava luxo e sofisticação, algo que no passado teria sido difícil de acreditar.

Os tênis ‘Slim’ caracterizam-se por terem uma silhueta fina e esbelta, o seu formato é muito mais minimalista e permite explorar com estilos discretos o que os torna uma opção adequada para quem procura um look de escritório confortável. Além disso, celebridades como Kendall Jenner, Hailey Bieber, Bella Hadid e Sofia Richie mostraram que são uma das opções perfeitas se você busca um look elegante, além disso, combinam perfeitamente com looks sob medida.

Desta vez, a proposta que antecede o famoso Adidas Samba, são os Aloha Rifles, são um tipo de tênis muito parecido com os anteriores, exceto pela essência colorida que os torna uma opção perfeita para quem procura algo mais do que o estilo clássico que oferece, moderno e chique.

Como são usados ​​os tênis Alohas da moda?

A moda sustentável está cada vez mais a entrar na indústria, por isso surgiram os ténis ‘Alohas’, cuja sede fica em Barcelona e foram fundados em 2015 em Honolulu, no Havai, por Alejandro Porras, deixando como resultado uma marca feita sob encomenda, feita por artesãos em Espanha e Portugal.

Ao contrário do Samba, o tênis Alohas Rife é uma opção que se adapta às tendências deste ano, e aos poucos vamos esquecendo as regras rígidas do luxo silencioso para dar lugar a algo muito mais colorido, pois vale lembrar que o tênis amarelo manteiga e outros tons pastéis estarão na moda em 2025.

Se quiser adicioná-los ao seu guarda-roupa, lembre-se de sua essência casual, então peças oversized como jeans largos ou camisas desse estilo, o melhor de tudo é que esse é um tipo de calçado como um casaco para quem mora em lugares com climas incertos, ou peças de crochê, dê seu toque próprio a esse tipo de tênis autêntico.