Horóscopo do fim de semana: Previsões para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer de 4 a 6 de abril 2025

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco. Confira as previsões:

Áries

Esta semana nos lembra muito do amor de alguém que faleceu. Tente fechar esse círculo e, em vez disso, encontre outras distrações que clareiem sua mente.

Um amor vai o procurar neste fim de semana e convidar para sair; lembre-se é conquistador. Tenha cuidado com os inimigos ocultos, tente sempre se proteger e não fale sobre seus planos para que eles possam ser realizados.

Um presente que lhe trará grande alegria. Muito trabalho a fazer e chance de resolver o que está atrasado. Tenha cuidado com a insônia e tente não ficar acordado até tarde para não ficar nervoso, que é seu ponto fraco.

Touro

Pare de se enganar e abandone aquela pessoa que não é para você, principalmente se você decidiu terminar. É hora de fechar o ciclo e seguir em frente na sua vida amorosa.

Sábado para sair e festejar. Tenha cuidado com problemas de estômago ou não coma muito fora, volte a ter um estilo de vida saudável.

Domingo é dia de refletir sobre a direção que sua vida está tomando, então tente definir o que você quer para que possa alcançá-lo. Conhecendo pessoas.

Lembre-se, você está em uma fase de relações e de atrair boa sorte.

Gêmeos

Um membro da família fica doente, mas não será grave; você estará dando apoio moral. Você termina de fazer alguns pagamentos e atualiza suas contas bancárias. Pare de ficar tão ressentido, tente perdoar e recomeçar.

Lembre-se, você não deve mais viver no passado; concentre-se no seu presente. Seus números da sorte são 01 e 25, e sua cor é verde.

Na sexta-feira, você considerará mudar de emprego e procurar uma nova oportunidade. Lembre-se de que seu signo precisa sempre se sentir seguro financeiramente para progredir na vida.

Convite para uma festa neste fim de semana. Tenha em mente que é importante se distrair para aliviar o estresse e a depressão.

Câncer

Lembre-se de que nem tudo é dinheiro e nem tudo é amor, então tente ser mais cauteloso com seu parceiro e aprenda a diferenciar sentimento puro e conveniência.

Não se preocupe mais com seu status de relacionamento. Se você é comprometido e está em um relacionamento ruim, considere dar um tempo e recomeçar com alguém mais compatível com você.

Será um fim de semana de muita diversão. Na sexta-feira, você conversa com várias pessoas sobre fechar um negócio ou venda.

Uma questão legal ou uma ação judicial que será favorável a você, não há nada com que se preocupar.