As previsões do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta primeira sexta (4) do mês

Confira as revelações do tarot, nesta primeira sexta (4) do mês, para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

Priorizar pagamentos de cartão de crédito evitará cobranças adicionais de juros. Um atraso repentino no trabalho pode causar pequenas interrupções, mas adaptar-se rapidamente ajudará. Uma viagem de carro pode levar a vistas de tirar o fôlego e descobertas inesperadas.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Um pequeno desentendimento no trabalho pode surgir, mas lidar com isso diplomaticamente manterá a harmonia. Diferenças nas escolhas de entretenimento dentro da família podem exigir um acordo. Explorar novos lugares trará excitação e novas perspectivas.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Um corpo forte e uma mente clara farão com que você se sinta vibrante e capaz. Evite assumir compromissos financeiros adicionais, concentre-se em administrar os existentes. Tensões no local de trabalho podem surgir, mas permanecer neutro é fundamental. Uma pequena disputa sobre espaço pessoal em casa pode exigir uma discussão aberta.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

Uma abordagem estruturada ao trabalho aumentará a eficiência e reduzirá erros. O tarot destaca que uma nova fase de prosperidade financeira está começando, trazendo oportunidades emocionantes. Além disso, um encontro com entes queridos o lembrará do calor e da segurança do lar.

