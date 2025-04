As previsões do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta primeira sexta (4) do mês

Confira as novas revelações do tarot, nesta primeira sexta (4) do mês, para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

O tarot destaca que uma oportunidade de liderança pode surgir, mas você precisa sair da sua zona de conforto para aproveitá-la. Seguir os cronogramas de saúde recomendados dará suporte ao bem-estar a longo prazo. Um aumento na renda proporciona uma sensação de fortalecimento financeiro

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Viajar pode trazer surpresas deliciosas, fazendo com que cada momento pareça especial. Hábitos alimentares saudáveis ​​sustentarão a energia e apoiarão o metabolismo. Uma abordagem disciplinada aos ganhos garante estabilidade, mas evitar gastos impulsivos é crucial. Uma mentalidade forte é seu maior trunfo profissional, continue acreditando em sua jornada.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

Tirar um tempo para fazer uma pausa e respirar aumentará a paz interior. Decisões de investimento anteriores estão se mostrando frutíferas, trazendo retornos encorajadores. O tarot destaca que um passeio panorâmico pode proporcionar vistas deslumbrantes, embora nem todos os momentos sejam tão tranquilos quanto o esperado.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

A eficiência profissional está no auge, permitindo que você alcance objetivos perfeitamente. Uma tradição familiar estimada trará alegria e união. Viajar com amigos adicionará emoção e criará memórias duradouras. Construir relacionamentos com vizinhos promoverá um senso de pertencimento.

