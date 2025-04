Padilha mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Confira quais são:

Leão – Cartas 1 e 14

Nem sempre os grandes amores são fáceis. Lute por aquilo que deseja e acredita que conseguirá resultados prósperos. Relembre sua força e experiencias da qual renasceu para continuar acreditando.

Virgem – Cartas 4 e 2

Notícias chegam e trazem mudanças. É preciso ter consciência daquilo que faz bem e mal na vida, pois com reflexão e conexão com a espiritualidade você chegará no caminho certo.

Libra – Cartas 3 e 24

Uma pessoa do passado pode regressar em sua vida e é preciso entender as razões. O caminho agora se mostra mais aberto.

Escorpião – Cartas 34 e 15

A vida passa por mudanças importantes e o equilíbrio emocional é recuperado da melhor forma. Não tenha medo de deixar que transformações sejam feitas, principalmente nos seus relacionamentos amorosos.