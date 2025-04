Horóscopo do fim de semana: Previsões para Leão, Virgem, Libra e Escorpião de 4 a 6 de abril 2025

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco. Confira as previsões:

Leão

Altos e baixos na vida pessoal e profissional. Se sentir temperamental, tome cuidado com suas palavras e analise o que você diz.

Convites. Conserte sua casa. Cuide dos seus problemas intestinais ou estomacais e controle a quantidade de álcool para não se arrepender depois. Não procure mais por aquele amor que se foi.

Tente conhecer pessoas mais compatíveis com seus signos. Multiplicando sua energia positiva, as portas da abundância se abrem para você.

Virgem

Neste fim de semana, você analisará uma mudança radical em seu trabalho e negócios pessoais. Você está no melhor momento para crescer financeiramente e pode conseguir isso com novas ideias.

Não hesite em se reinventar, todas as mudanças são boas. Cuide do estresse para que sua cabeça não sofra tanto, caminhe e mantenha uma boa alimentação.

No amor, alguém do seu passado procura você. Vendo pessoas que não apareciam há um tempo. É hora de encerrar episódios da sua vida que deixaram uma marca profunda em você e começar uma nova fase.

Serão dias de renovação em todos os sentidos.

Libra

Esta sexta-feira é um dia cheio de mudanças radicais na sua vida. Você vai se reinventar. Cuide dos rins.

Neste fim de semana você pode limpar sua casa e a sua energia. Pare de implorar por esse amor que não está mais com você. Aceite as mudanças da vida e decida conhecer pessoas mais compatíveis com seu signo.

Você receberá um convite. Novas chances de crescimento profissional surgirão em sua vida. Cuidado com fraudes e dívidas. Organize suas despesas.

Escorpião

Você estará cheio de energia positiva e surpresas agradáveis ​. Você está em um momento de crescimento pessoal, então tente fazer a melhor escolha em sua carreira.

No amor, cuidado com fofocas e problemas com um ex. Tente resolver a situação da melhor maneira possível e encontre a paz.

Lembre-se de que toda energia retorna. Um convite para uma festa. Aproveite a vida e deixe os problemas do passado para trás.

Você terá mais sorte e se abrirá para as novas mudanças que a vida trará.