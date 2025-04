Horóscopo de hoje: harmonia e prosperidade com a Lua minguante nesta quinta-feira, 3 de abril

Áries

Você resolverá rapidamente uma situação de conflito em seu trabalho e deve fazê-lo rapidamente para evitar problemas futuros. Cuidado com quem você fala e não cumpre, não é hora para falsas promessas. No amor, você fica muito grato pela ajuda que recebeu de um grande amigo. Abra-se à comunicação com o seu parceiro, isso irá beneficiá-lo muito no relacionamento.

Touro

Você se sente confortável em seu trabalho, mas precisa acelerar para que as responsabilidades não se acumulem. Os projetos precisam avançar e você tem o ímpeto para seguir em frente. No amor, você poderá conhecer uma pessoa muito atraente com quem terá a possibilidade de um relacionamento. Aproveite porque ele tem um bom coração.

Gêmeos

Não vá além do orçamento que você aprovou. Com isso você alcançará grandes feitos e estará no caminho certo para atingir o objetivo proposto. No amor, você tem um magnetismo e um carisma que vão fazer você virar cabeças e deixar seus amigos com muita inveja. Cuidado com as más energias.

Câncer

Tenha muito cuidado com o dinheiro, você está gastando com coisas desnecessárias e os negócios não estão produzindo como você esperava, por isso muito controle. No amor, se você tem um conflito de convivência com seu parceiro, ele pode ser resolvido conversando e estabelecendo regras para que as coisas não saiam dos limites.

Leão

Aproveite que você tem uma sequência muito boa para seguir em frente com o negócio que está paralisado. Movimente contatos, procure uma forma de fazer suas estratégias funcionarem. No amor, preste mais atenção ao seu parceiro porque acabará prejudicando o relacionamento ao se dedicar de corpo e alma ao trabalho.

Virgem

Você está sobrecarregado e estressado com o fluxo de trabalho que está sendo gerado esta semana. Muita paciência e tolerância porque Mercúrio e o eclipse afetam você de todas as maneiras. No amor, aproveite seu tempo livre para sair mais com os amigos, você vai se divertir e conhecer outras pessoas. Você tem muita energia mental para estudar ou implementar suas ideias recentes.

Libra

Pense com muito cuidado nos passos que você vai dar e nas decisões que vai tomar para avançar com negócios que estão passando por uma fase muito ruim. Organize-se para que tudo corra bem. No amor, a situação com seu parceiro chegou ao limite e você definitivamente decidiu viver sem vínculos, então considere as coisas como elas são e dê as boas-vindas a uma nova etapa.

Escorpião

O apoio de um amigo o ajudará a sair da rotina nos negócios. Tente ter cuidado com o dinheiro que você investe. Às vezes é melhor dar um passo para trás e pensar sobre as coisas. É hora de reflexão. No amor, estar com sua família ou amigos próximos fará com que você se sinta muito feliz. Tome alguns cuidados para evitar discussões com seu parceiro.

Sagitário

Você está em um momento maravilhoso para brilhar em uma apresentação de projeto na qual trabalhou duro. Mostre toda a sua inteligência e carisma que terá sucesso. No amor, não se preocupe muito com questões sentimentais, as coisas vão dar certo. Se você está de olho em uma pessoa, será fácil atraí-la para você.

Capricórnio

Você tem autonomia para tomar as decisões necessárias para sair da situação difícil em que se encontra. Também tem a possibilidade de aceitar uma nova proposta. No amor, seu relacionamento está indo muito bem, aproveite essa boa fase. O destino recompensará todos os esforços que vocês têm feito ultimamente.

Aquário

Sua atitude positiva é muito importante para que o ambiente de trabalho permaneça estável e os negócios possam avançar. Você pode ter algumas despesas imprevistas, tome cuidado para não desperdiçar suas economias. No amor, seu relacionamento não está no melhor momento, então vocês dois devem encontrar o momento para resolver sua situação.

Peixes

Existem oportunidades de aumentar suas finanças se você cuidar bem do negócio que dirige. Não deixe que outros roubem sua energia com críticas. Apaixonado, sua família tem boas notícias para você, além disso, é o seu apoio nesses momentos sentimentais difíceis que você está passando.