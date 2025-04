As previsões do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta primeira quinta (3) do mês

Confira as revelações do tarot, nesta primeira quinta (3) do mês, para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

Sentir-se em sincronia com seu corpo promoverá bem-estar e equilíbrio geral. Academicamente, o aprendizado continua envolvente, com cada assunto apresentando uma oportunidade de crescimento. O tarot também destaca que o entusiasmo de um primo trará uma perspectiva revigorante nesta fase.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Uma conversa com uma pessoa mais experiente oferecerá sabedoria e inspiração. O tarot destaca que fazer pausas conscientes ao longo do dia apoiará o bem-estar e evitará a fadiga. A estabilidade financeira permanece forte, com uma mentalidade que atrai prosperidade. O progresso na carreira depende de manter o foco e gerenciar o estresse de forma eficaz. Manter a consistência levará ao sucesso a longo prazo.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Sentir-se energético e capaz ajudará você a atingir seus objetivos sem esforço. Os ganhos financeiros podem ser lentos por enquanto, mas o futuro continua promissor. Nesta fase, as interações familiares reforçarão um senso de pertencimento e amor.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

Uma leve sensação de fadiga pode estar presente, tornando importante controlar seu ritmo. O crescimento financeiro está no caminho certo, com dívidas diminuindo e prosperidade aumentando. Celebrar conquistas no trabalho aumentará a motivação. O calor do lar e da família trará conforto e alegria.

