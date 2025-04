As previsões do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta primeira quinta (3) do mês

Confira as novas revelações do tarot, nesta primeira quinta (3) do mês, para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

ANÚNCIO

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

Uma viagem de carro promete belos momentos, seja por paisagens cênicas ou interações envolventes. Priorizar o descanso teve um efeito positivo, deixando você se sentindo revigorado e alerta. O sucesso financeiro vem por meio de uma mistura de decisões estratégicas e boa sorte.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

O tarot destaca que uma solicitação profissional repentina pode atrapalhar sua agenda, mas administrá-la com calma reduzirá o estresse. Uma mudança recente em casa pode levar algum tempo para se ajustar, então paciência será útil. Viagens podem incluir pequenos desvios, mas a jornada ainda será agradável.

Clique aqui para seguir notícias do Metro World News sobre horóscopos, signos, numerologia e tarot no seu WhatsApp de forma simples e rápida

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

ANÚNCIO

Um relacionamento positivo com colegas fará com que o trabalho pareça fácil e agradável. Um bate-papo casual com um membro da família pode se transformar em uma discussão significativa e perspicaz, então muita atenção. Uma mente clara ajudará a tomar decisões bem informadas e confiantes nesta fase. Os hábitos de gastos permanecem estáveis, embora reavaliar as prioridades financeiras possa melhorar as economias de longo prazo.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Nesta fase, a produtividade vem facilmente, pois sua mente e seu corpo trabalham em sincronia. A gestão financeira está no caminho certo, permitindo que as dívidas sejam liquidadas com facilidade. Um projeto de trabalho pode levar mais tempo do que o esperado, mas controlar seu ritmo garantirá um processo tranquilo. Passar tempo com a família trará uma sensação de felicidade e conforto.

Texto com informações do site Hindustan Times