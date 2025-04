Horóscopo semanal do amor: Previsões para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes até 6 de abril de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos na vida amorosa dos signos do zodíaco de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira a seguir:

Sagitário

Seus sentimentos passam por esclarecimentos importantes, pois a intuição e a espiritualidade aumentam em sua vida. Você sentirá a necessidade de encontrar paz interior, e poderá ocorrer algo importante. Pessoas podem regressar em sua vida ou alguém especial o surpreende. Casais podem dar passos mais concretos nos objetivos e compromisso. Solteiros precisam lidar com algumas tensões ou distanciamentos; é necessário ter paciência.

Capricórnio

Uma pessoa que terá um grande papel em sua vida amorosa surgirá. Não tenha medo de fazer descobertas sobre si mesmo. Casais podem passar por um tempo ou algum tipo de distanciamento; se isso não acontecer, é hora de romper um pouco com a rotina para voltar a se conectar de forma mais intensa. Novos planos. Solteiros podem passar por uma crise e repensam as próprias atitudes. Cuidado com a descoberta de triângulos amorosos ou deslealdades.

Aquário

Além da intuição, existe muitos movimentos emocionais que podem alterar seu interior. Não tenha medo de receber certas notícias e começar a agir para levar uma vida melhor. Casais precisam ter cuidado com terceiras pessoas ou energias que afetam seus relacionamentos e causam problemas. Uma verdade será revelada. Solteiros podem ter problemas com pessoas ou diferenças que causam um afastamento de alguma forma.

Peixes

Uma pessoa mais velha ainda faz a diferença em sua vida e você recebe notícias. Dificuldades podem preocupar, mas são passageiras. Quem está em um relacionamento sério de verdade podem tomar decisões juntos para o futuro. Algumas pessoas buscam a independência agir livremente. Solteiros deixarão para trás instabilidade emocional ou decepção. Um novo caminho está se abrindo. Alguém dará ótimos conselhos e aprendizagens.