Horóscopo semanal do amor: Previsões para Leão, Virgem, Libra e Escorpião até 6 de abril de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos na vida amorosa dos signos do zodíaco de Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Confira a seguir:

Leão

Momentos em que algumas respostas chegam e decisões serão tomadas. Um relacionamento passa por uma transformação após notícias. Fechando ciclos com alguém do passado e é preciso avaliar muito bem se essa porta deve ser aberta ou não. Comece a trabalhar em equipe com seu parceiro. Todo problema de relacionamento deve ser tratado com maturidade e empatia, pois nem tudo é “8 ou 80”.

Virgem

Concentre-se em ter uma maior conexão com quem ama e conversar assuntos essenciais para avançar no relacionamento. É hora de falar sobre coisas importantes. Um foco pode estar disperso. Lembre-se de apoiar as pessoas especiais em sua vida. Colhendo algo que plantou e pensando em mudanças.

Libra

Semana de progresso e momentos especiais. Algo que você lê ou descobre pode mudar sua percepção de uma pessoa ou de uma situação romântica. Situação oculta. Casais devem trabalhar juntos em um projeto importante. Mudanças e investimentos. Um encontro romântico. Cuidado com uma ilusão. Mais de um pretendente chegando em sua vida. Mensagens.

Escorpião

Casais falando de projetos e mudanças. É preciso diminuir as discussões e aumentar o entendimento. Esta semana você vai querer mais estabilidade e clareza em seus relacionamentos. Você pode sentir necessidade de falar sobre o futuro com alguém especial. Se algo não o convence, sua intuição lhe dirá a verdade. Não ignore os sinais. Alguém do passado pode reaparecer com uma proposta. Encontros em lugares inesperados.