Horóscopo semanal do amor: Previsões para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer até 6 de abril de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos na vida amorosa dos signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Confira a seguir:

ANÚNCIO

Áries

Momento em que a razão e a paixão disputam espaço em sua vida. Compreenda que toda atitude tem uma consequência e tome o caminho que não o fará se arrepender mais tarde. Mensagens e contatos com pessoas românticas. Perseguindo os sonhos e focando nos objetivos em comum com quem ama. Casais podem ter muitas metas agora. Solteiros podem passar por algumas decepções e se sentem mais envolvidos com outras áreas da vida, deixando a vida amorosa um pouco de lado.

Touro

Alguém espera mais de você, mais do que promessas ou palavras. Esperando que algo mude ou aconteça. Muito trabalho, você vai sentir que ainda tem muito a fazer, mas é bom dar um pouco de espaço ao amor. Casais podem passar por algumas preocupações externas e precisam aprender a equilibrar a vida a dois. Solteiros passam por um novo relacionamento ou reconciliação. O passado pode retornar.

Leia mais:

A palavra que guia a intuição de cada um dos 12 signos em abril de 2025

ANÚNCIO

Os signos mais compatíveis no amor em abril de 2025

Os números de mais sorte para cada signo em abril de 2025

Os melhores dias de abril de 2025 para cada signo do zodíaco

Gêmeos

Um encontro ou conversa que será importante de alguma forma. Sentimentos à flor da pele e sorrisos que significam bastante. Casais precisam ter muito cuidado com discussões inúteis e controle excessivo, pois isso pode causar afastamento. Respeite o espaço do outro e as decisões também, pois a manipulação só piora as conexões. Solteiros saem e conhecem mais pessoas.

Câncer

Em tempos de recomeços e finais, você estará muito sensível. Alguém que ama está em recuperação e precisa de cuidado. A espiritualidade ganha um espaço maior e pode influenciar a vida amorosa. Casais precisam de maior privacidade e individualidade. Uma pessoa do passado pode reaparecer. Solteiros começam novas aventuras e relações, apenas precisam ter atenção com imprevistos e decisões; pense bem.