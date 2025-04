Horóscopo Chinês: previsões para o mês de abril de 2025 de acordo com seu signo

Estas são as previsões do horóscopo chinês para o mês de abril de 2025, de acordo com seu signo. Confira:

Rato (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Seu horóscopo chinês de abril é sobre acreditar em si mesmo enquanto você persegue seus sonhos. Cada passo que você dá pode levar a novas oportunidades, especialmente quando se trata de amor!

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Seu horóscopo chinês de abril é sobre conhecer novas pessoas e aumentar seu círculo social — especialmente de maneiras que ajudem sua carreira. Quanto mais consciente você for sobre isso, mais fácil será identificar ótimas conexões e ficar longe daquelas que drenam sua energia.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Abril é o seu momento de deixar sua criatividade brilhar! Expresse-se mais abertamente, e você pode se surpreender com as bênçãos que surgirão em seu caminho. Seja uma nova perspectiva, um impulso em sua presença nas mídias sociais, um mentor que vê seu talento ou até mesmo uma oportunidade exclusiva, a mágica acontece quando você coloca seu coração em sua arte.

Coelho (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Abril é sobre assumir seu valor e abraçar o que o torna especial, seja em sua carreira, relacionamentos ou vida pessoal. Quanto mais você reconhecer seus pontos fortes, mais forte sua confiança crescerá. Isso também significa estabelecer limites firmes com qualquer um que tente controlá-lo ou diminuí-lo.

Dragão (1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Abril está se preparando para ser um mês incrível para você! Energia positiva fluirá sempre que você se conectar com sua cultura ou abraçar completamente quem você é. Para alguns, isso pode significar mergulhar mais fundo em tradições que importam para você, enquanto para outros, é sobre assumir papéis de liderança.

Serpente (1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Abril está chamando você para mergulhar mais fundo em seu lado espiritual, especialmente de maneiras que pareçam um pouco místicas ou não convencionais. Se você estiver aberto a isso, poderá receber mensagens do universo que esclarecem seu caminho de vida.

Cavalo (1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Abril convida você a abraçar completamente a mudança de estação, seja com a floração fresca da primavera ou com o charme aconchegante do outono. Comemore de todas as maneiras que puder, saboreando comidas sazonais, saboreando bebidas festivas, viajando ou até mesmo trocando seu guarda-roupa para combinar com a vibe.

Cabra (1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Abril é todo sobre valorizar as pessoas (e animais de estimação) que significam mais para você. Seja família, amigos ou um parceiro romântico, reserve um tempo para celebrar esses relacionamentos e criar lindas memórias.

Macaco (1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Abril é o seu mês para explorar, experimentar e sair da sua zona de conforto! Seja experimentando novos gadgets, testando novas ideias ou dizendo sim a oportunidades inesperadas, seguir sua curiosidade levará a descobertas emocionantes.

Galo (1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Abril é sobre misturar o antigo com o novo! Se você tem comidas favoritas, experimente variações divertidas ou novas versões da moda. Ama um certo gênero de filme? Explore filmes de diferentes culturas e idiomas — você pode descobrir uma nova perspectiva que nunca imaginou.

Cachorro (1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Abril é sua hora de ser ousado, moderno e assumidamente moderno! Mesmo que os outros julguem, vá em frente e abrace os estilos, filmes ou tendências virais que realmente o entusiasmam. Seja moda, cultura pop ou a última moda gastronômica, deixe-se evoluir e divirta-se com isso.

Porco (1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Abril é sobre equilibrar excitação com relaxamento! Vá em frente e planeje aquele show de alta energia, depois siga com uma escapada tranquila que acalme sua alma. Você não precisa escolher entre diversão e descanso — você é totalmente capaz de abraçar ambos.

Com informações do site Hindustan Times