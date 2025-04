As previsões do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta primeira quarta (2) do mês

Confira as revelações do tarot, nesta primeira quarta (2) do mês, para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

O tarot destaca que sua voz interior fala suavemente com você, em vez de alto. As mensagens eventualmente revelarão seu significado muito em breve. Este período requer mais do que ações, porque você precisa ouvir profundamente o que seu espírito deseja transmitir do seu eu interior para fora.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

O tarot indica que pequenos atos de presença completa demonstram amor genuíno, em vez de grandes demonstrações. Permita-se aproveitar ao máximo. Você deve parar de usar excessivamente o telefone para observar os sentimentos que surgem de dentro. A conexão significativa entre as pessoas se manifesta por meio de interações sutis, como risadas suaves ou olhares gentis durante esse período.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

A alegria se aproxima de você com um toque de autenticidade que beira a descrença. As cartas o encorajam a estar presente sem se deter nas coisas desnecessariamente. A chegada da beleza não exige que você procure problemas ocultos. O momento atual existe como um presente que você deve receber sem alteração.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

O tarot destaca que uma parte de você precisa se expandir e se desenvolver, o que pode incluir suas habilidades mentais e capacidades emocionais, juntamente com todo o seu ambiente de vida. A vida convida você a ampliar seus limites por meio de assuntos que lhe interessam e planos de viagem e aprofundamento de sentimentos no amor, para que você possa abraçar esse convite. O desconhecido não traz motivos para medo. Deixe a curiosidade guiá-lo.

Texto com informações do site The Times of India