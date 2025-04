As previsões do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta primeira quarta (2) do mês

Confira as novas revelações do tarot, nesta primeira quarta (2) do mês, para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

O momento atual existe para mostrar que a beleza pode aparecer silenciosamente sem exigir atenção. Fique presente para o que a vida oferece sem resistência, mesmo quando ela o surpreende.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

O amor se apresenta como um sentimento particularmente esperançoso e caloroso durante este período. O taror indica que um desenvolvimento positivo começa a emergir porque você está construindo relacionamentos mais fortes. Não tenha pressa antes de chegar a qualquer resposta porque agora seu coração deve experimentar os maravilhosos sentimentos de conexão, e tudo é possível. A mensagem nos lembra que o amor cresce melhor por meio de cuidado paciente e sincero.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

As cartas o empurram para eliminar seus medos de agir. Seu crescimento tem sido silencioso até agora, então se torna essencial revelar seu brilho ao mundo. Aceite a oportunidade atual porque seu talento merece os holofotes de pequenas maneiras ou por meio de discussões casuais. Mova sua expressão para a frente com autoconfiança. Sua voz, junto com sua visão e seu trabalho artístico, contém a verdadeira beleza.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Uma forte força motivacional surgirá para ajudá-lo a iniciar um projeto essencial. Use esta energia para agir, mas mantenha seu foco ignorando o potencial desaparecimento desta motivação. Você pode começar sem tentar tudo simultaneamente, e você só precisa começar sua jornada. Confie que seu ímpeto aumenta quando você aparece persistentemente em suas tarefas.

Texto com informações do site The Times of India