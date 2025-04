As previsões do tarot para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta primeira quarta (2) do mês

Confira aqui as revelações do tarot, nesta primeira quarta (2) do mês, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

Não lute contra a calma — abrace-a. Seu ambiente de trabalho permite que você progrida como quiser sem sacrificar sua produtividade. A liberdade existe como um presente valioso em vez de uma distração potencial. Seu ambiente deve ajudá-lo a manter seu fluxo de trabalho, enquanto pequenos intervalos fornecerão energia para continuar.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

O tarot indica que você deve se envolver em debates casuais, que podem se transformar em conexões significativas. Risos e ideias compartilhadas entre as pessoas têm o poder de se desenvolver em amizades significativas, juntamente com potenciais projetos criativos. Não pense demais.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

Liberte seus pensamentos da dúvida para que suas ideias possam aparecer naturalmente. Sua oportunidade atual exige que você se aventure e siga seus instintos, mesmo que o terreno pareça desconhecido. Sua mente deve abraçar possibilidades por meio do pensamento desestruturado, porque resultados perfeitos geralmente emergem do abandono do perfeccionismo.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

O caminho que você deve seguir permite imperfeições e liberdade completa. Você não precisa de nada além de força para seguir a direção instintiva. A criatividade parece lembrá-lo sobre seu eu autêntico, que existe abaixo de suas tarefas diárias.

