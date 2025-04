7 modelos de vestidos que toda mulher depois dos 40 deve ter: são confortáveis e elegantes

Para as mais românticas, os vestidos são uma das peças que fazem a mulher parecer uma verdadeira princesa e, em tempos de calor, tornam-se numa das peças essenciais para se manter fresca e confortável.

Os profissionais de estilo recomendam algumas roupas que são perfeitas e embora a moda não deva ter idade, existem alguns vestidos que recomendam para que você esteja sempre perfeita, não importa onde esteja, verá que se adaptam às suas necessidades e personalidade.

7 vestidos que toda mulher deve ter no armário depois dos 40 Pinterest: Bruna

Os 7 vestidos que todas as mulheres deveriam ter no armário depois dos 40

Se você procura um vestido elegante, confortável e moderno que ajude a estilizar sua figura, esses são os sete que você deve considerar depois dos 40 ou em qualquer idade, verá que se tornará uma das opções mais chiques para que você sempre se destaque como uma mulher elegante.

Vestido transpassado

O famoso desenho de Diane von Furstenberg, que buscava combinar top com saia, se posicionou como um dos preferidos das mulheres nos anos setenta e sua popularidade se espalhou ao longo dos anos, pois se caracteriza não só por suas formas cruzadas, mas também porque, graças às suas faixas, a atenção pode ser focada na cintura, tornando-se uma peça perfeita para estilizar a figura.

Vestido transpassado Pinterest: Lulus

Vestido preto

O vestido preto é um básico que nunca sai de moda, muitos atribuem sua existência a Coco Chanel na década de 1920. A sua essência clássica e sofisticada torna este tipo de peça atemporal e perfeita para quem procura uma opção simples e elegante.

Vestido com saia plissada

Por outro lado, os vestidos com saia plissada são a opção perfeita para quem busca um look digno de uma princesa, pois são muito elegantes, favorecem e dão movimento ao look. São a alternativa ideal para quem procura um look para um evento semiformal e não quer usar calças ou peças muito desconfortáveis.

Vestido com saia plissada Pinterest

Vestido midi

O vestido midi é sofisticação em uma peça, além disso, essa é uma das peças que Carolina Herrera recomenda para parecer uma verdadeira diva, e fica perfeito se você combinar com blazers, desde que opte por uma estrutura clean e um modelo com mangas três quartos.

Vestido chemise

O vestido chemise é uma boa opção se o que você procura é algo casual e chique, seu estilo despreocupado é perfeito para um passeio, passeio ou algo que não exija regras rígidas de etiqueta, também é muito versátil e favorece qualquer idade, opte por uma paleta de cores neutras como bege, azul, branco ou preto.

Vestido de malha

O vestido de malha é perfeito se for usado justo ao corpo ou reto, pois ajuda a embelezar o corpo, e também é perfeito para climas incertos, sejam chuvosos, nublados ou frios. Se você quer dar um toque diferente ao seu look, então esta é a opção perfeita para você.

Vestido de malha Pinterest

Vestido com corte fluido

O vestido com corte fluido é um básico que não pode faltar no seu guarda-roupa, proporciona um estilo fresco e jovem que vai ajudar a embelezar a sua figura, lembre-se de usar um com estampa de pequenas flores ou listras discretas que ajudam a suavizar o tom da sua pele, ao mesmo tempo que estiliza o seu corpo.