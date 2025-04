Horóscopo de hoje para iniciar projetos com boas vibrações nesta terça-feira, 1º de abril

Áries

A semana foi muito difícil porque você teve que tomar decisões complicadas para resolver tudo. Agora você tem tempo para descansar e se sentir satisfeito com o dever cumprido. No amor, você está em um momento de reflexão e de cuidado com sua saúde física e mental. Você se prepara para as coisas boas que a vida reserva para você.

Touro

Não aceite essa mudança sem analisar cuidadosamente os prós e os contras. É melhor esperar um pouco para tomar a decisão. Aproveite o próximo fim de semana e pense com muito cuidado no que você quer fazer do seu futuro. No amor, concentre-se em si mesmo, nas coisas que deseja para o futuro e pare de pensar no que poderia ter sido. Vire a página e aproveite o aqui e agora.

Gêmeos

Você tem que colocar suas finanças em ordem para poder planejar o futuro. Procure viver o presente, esqueça o passado e confie no que a vida lhe reserva. No amor, você é muito sensível e isso o mantém muito preso. Saia da rotina, procure amigos e ative sua vida social. Você precisa disso.

Câncer

Profissionalmente você tem alguns contratempos por conta do seu caráter e isso não te deixa seguir em frente. Não diga não a novas experiências e experimente coisas que lhe permitam experimentar novas estratégias. No amor, deixe seu parceiro tomar as rédeas e apoiá-lo enquanto você passa por essa pílula amarga.

Leão

Você participará de uma reunião na qual tomarão como exemplo as estratégias que você aplicou no trabalho. Você receberá parabéns e elogios pelo bom desempenho. No amor, não negue a si mesmo uma nova oportunidade. Você desfrutará da companhia de seus entes queridos e alcançará a tranquilidade que deseja neste momento.

Virgem

Tempos difíceis estão chegando, então esteja preparado para enfrentar choques que farão você se sentir vulnerável. Você tem energia e caráter para resolver conflitos que prejudicam seu ambiente de trabalho. No amor, quando você menos imaginar, seu relacionamento estará consolidado, pelo qual você nunca pensou que chegaria a esse ponto de compromisso.

Libra

Sua norma deve ser paciência e tolerância, lembre-se que o maior inimigo da sua saúde é o estresse, você tem que tentar relaxar. No amor, deixe esse novo relacionamento fluir e tire o passado dos seus pensamentos para que essa nova etapa seja maravilhosa.

Escorpião

Suas experiências passadas levam você a ser muito mais cauteloso e é por isso que agora as coisas estão indo como planejado. Remova pessoas negativas da sua vida e movimente suas energias. Apaixonado, alguém em seu ambiente de trabalho busca uma abordagem amorosa. Dê uma chance e deixe-se surpreender.

Sagitário

Você sente que os negócios estão paralisados, não se preocupe, esse é um momento que vai passar. Tudo vai depender da sua atitude e da sua força para suportar esse momento ruim. No amor, seu relacionamento está passando pelo seu melhor momento, então aproveite para tirar alguns dias e fazer aquela viagem que você tanto planejou.

Capricórnio

Quando as coisas dão errado, a coisa mais fácil a fazer é procurar a culpa e apontar o dedo para os outros, por isso tente ser cauteloso ao comunicar algumas decisões. Apaixonado, você está prestes a viver uma aventura com alguém que há algum tempo tenta conquistá-lo. Dê a si mesmo a oportunidade de conhecê-lo.

Aquário

Você não pode baixar a guarda no trabalho porque um descuido e tudo o que você construiu e avançou nos negócios cai. Antes de lançar uma proposta arriscada, teste o seu caminho. No amor, caminhos se abrem para encontrar alguém especial e dedicar seu carinho a ele. Vire a página do passado para que seu coração receba renovada esta nova oportunidade.

Peixes

Você tem que manter a cabeça fria em questões financeiras, não corra riscos. Você deve levar seus estudos um pouco mais a sério, pois depende de você se aprimorar profissionalmente e aumentar suas finanças. No amor, não prometa o que não pode cumprir. Nestes momentos da sua vida você não está preparado para aventuras que o compliquem.