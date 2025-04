Horóscopo de abril de 2025: Previsões para os signos de Capricórnio, Sagitário, Aquário e Peixes

O quarto mês de 2025 chegou! Descubra as energias e previsões de fevereiro para os signos de Capricórnio, Sagitário, Aquário e Peixes nos próximos dias.

Sagitário

Você receberá dinheiro extra por pagar uma dívida; aproveite esta benção. Proteção contra inimigos e obstáculos ocultos será fornecida. proteja-se de energias ruins. Será um mês de estabilidade, cheio de vitórias e bênçãos.

Tenha cuidado com disputas entre parceiros; não deixe que a separação afete você. Cuidado com os excessos, controle a alimentação e os vícios. Você resolverá uma situação familiar que o preocupava.

Um amor do passado retorna, é preciso ter cautela e esclarecer as coisas. A sorte pode aumentar.

Capricórnio

Assuntos sobre formar um lar e um relacionamento estável. Sucesso financeiro e profissional. Hora de abrir as portas da abundância. Apenas seja discreto e não divulgue seus objetivos.

Tenha cuidado com a gastrite, controle a raiva e continue se exercitando. Você receberá um presente do destino que o encherá de felicidade. Você será convidado para dar palestras e conversas sobre sua carreira.

Você é conhecido por seu mau humor, analisa suas palavras e vive em paz com seus entes queridos.

Aquário

Você resolverá questões pendentes, podendo ser divórcio, diplomas e pagamentos atrasados. É o mês de fechamento de ciclos. Não volte para relacionamentos passados, encerre seus relacionamentos e procure novas pessoas.

Você terá um protetor e guia. Hora de dissipar energias negativas e bruxarias que o cercam. Fique conectado com a espiritualidade para fortalecer sua alma.

Caminhe e faça exercícios para se manter saudável. Fique longe de pessoas negativas e busque a felicidade. Você receberá uma oferta de emprego ou uma nova posição.

Peixes

Um amor do passado retorna, aconselho você a manter a calma, conversar e fechar o ciclo. Mensagens de felicidade e mudanças positivas no trabalho e no amor.

Seu dom para a conciliação abre portas para você no mundo. Respire fundo e livre-se do mau humor. Continue com sua rotina de exercícios para se manter saudável.

Você está apaixonado pelo seu parceiro e vai falar sobre casamento ou um novo passo na relação.