Horóscopo de abril de 2025: Previsões para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O quarto mês de 2025 chegou! Descubra as energias e previsões de fevereiro para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nos próximos dias.

Áries

Cuidado com golpes. Seu ponto fraco é pressão alta e tensão no pescoço. No amor, vocês ficarão com seu parceiro e superarão todos os obstáculos, permanecendo juntos.

Você será convidado para um casamento. Você continuará seus estudos. Solteiros serão compatíveis novos amores.

Hora de se libertar das energias negativas e do mau-olhado. Aproveite muito este mês. Muita alegria. Você viajará e fará mudanças positivas.

Touro

Tente não ser tão teimoso em situações românticas; é melhor deixar seus sentimentos fluírem. Os solteiros ficarão acompanhados. Uma viagem.

Cuidado com os problemas relacionados ao álcool e aos vícios. Você terá a oportunidade de estudar outra carreira.

Tente ajudar as pessoas ao seu redor a melhorar. Seu ponto fraco é o estômago e o intestino. É recomendável que neste mês você deixe de lado o que não é para você. No final do mês começa o seu melhor momento, então aproveite os próximos dias.

Gêmeos

No amor, você permanecerá com seu parceiro de uma maneira muito estável; lembre-se apenas de que todos precisam de seu espaço. Os solteiros conhecem alguém especial.

Tenha cuidado com os papéis que você vai assinar. Um ex vai querer que você de volta. Hora de melhorar sua renda.

Seu ponto fraco são seus rins e hormônios. Lembre-se de que seu signo é muito forte espiritualmente, então mantenha seus pensamentos positivos. Cuidado com o estresse, é importante que você descanse suas energias.

Câncer

Este mês será um momento de liberar toda a negatividade que você carregou nos meses anteriores. Use algo feito de ouro ou prata como amuleto. Uma viagem. Continue seus estudos.

Você fará uma cirurgia estética. Um amigo virá até você para pedir um empréstimo ou ajuda. Superando problemas. Você receberá uma proposta de casamento ou deseja começar uma família.

Lembre-se de que seus pontos fracos são a tireoide e os pulmões. Uma mudança poderosa acontecerá em sua vida, aceite-a.