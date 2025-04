Calça culote com blusa branca: é o novo look que valoriza as mulheres

Algumas peças de roupa se tornam as melhores propostas para inovar seu guarda-roupa. Entre elas, destacam-se algumas peças que se tornaram um item básico como a calça culote, que já entrou novamente na moda nesta nova estação.

Há pouco mais de um ano, a calça culote se tornou uma das mais populares, chamando a atenção pelo seu formato particular, sendo o acessório perfeito que, além de dar um toque especial ao jeans clássico, é uma opção perfeita para quem busca dar um toque moderno ao look, com apenas uma peça de roupa.

Sua silhueta é caracterizada por uma perna larga e é curta o suficiente para um look solto e perfeita para um look leve e fresco que também ajuda a alongar a figura e é muito lisonjeiro, o que vai ajudar a dar um toque diferente ao seu estilo com muito pouco esforço.

Por isso, a proposta de usar calças culote em qualquer estação do ano, tornou-se uma das preferidas das mulheres e desta vez, o seu complemento perfeito será aquele que inclui a combinação da camisa branca, o clássico que nunca falha e que, ano após ano, se reinventa para entrar furtivamente no seu guarda-roupa.

Camisa branca e calça culote Pinterest (Pinterest)

Calça culote com camisa branca serão tendência este ano

Tome nota! Os culotes voltarão a ser tendência, aliás, essa tendência já acabou? Com o jeans skinny ficando em segundo plano, outros começaram a ganhar relevância, entre eles, o wide leg, o flare e aqueles que misturam sofisticação com conforto como o jeans de alfaiataria.

Por isso, a calça culote em suas diversas apresentações está se tornando um dos básicos que combina perfeitamente com tudo e é tão nobre que se adapta a qualquer estação para deixar você parecendo uma diva, sem muito esforço.

Desta vez, a proposta é usar calça culote, seja qual for a sua preferida, com camisa branca, a mesma que virou básico da estação quente, pois é fresca, versátil, favorecedora e tem a capacidade de se transformar para ser apropriada para qualquer ocasião do ano.

Camisa branca e calça culote Pinterest (Pinterest)

Como combinar calça culote com camisa branca?

Independentemente da textura da sua calça culote, seja ela jeans para um look casual, ou com estampa xadrez ou mesmo de alfaiataria, o importante é a escolha com a qual você vai combiná-la, como tênis, salto largo e até salto agulha.

O importante é considerar o evento para o qual você vai usá-las, se você está procurando um look de trabalho, você pode combinar essa calça com uma camisa branca e até um blazer, ou, uma culote jeans com uma camisa branca com alguns toques românticos como babados ou texturas que dão um ar descontraído, não sendo necessário adicionar muitos elementos, basta o conjunto de peças que você fizer, sejam elas de manga bufante ou camisas clássicas, além de alguns elementos.