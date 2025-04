As previsões do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta primeira terça (1°) do mês

Confira as revelações do tarot, nesta primeira terça (1°) do mês, para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

O momento precisa de tempo para amadurecer antes de fazer suposições precipitadas. Algumas conexões começam seu desenvolvimento silenciosamente até florescerem em sua bela forma. Mantenha-se aberto, mas com os pés no chão. Você deve se sentir curioso sobre o que se desenvolverá entre você e essa pessoa sem precisar determinar exatamente o que se tornará.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Seus sentimentos românticos são correspondidos, e sua afeição persiste mesmo à distância. O prazer diário deve vir de três pequenas coisas que sejam reconfortantes, acolhedoras e gentis. O espaço carrega todo o potencial para um futuro reencontro.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

O objetivo financeiro, que parecia inatingível, de repente parece mais próximo de acordo com o tarot. Você está mais perto do que pensa. Sua tarefa atual exige que você transforme a meta em elementos menores e mais simples. Resista à vontade de apressar tudo porque isso acontecerá naturalmente com o tempo.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

As pessoas carregam fardos diferentes, o que explica por que os atrasos ocorrem. Quando confrontado com situações desafiadoras, respire profundamente enquanto permite que a paciência desenvolva sua presença. Seu espírito deve ceder para enfrentar o ruído ao redor com facilidade. A principal tarefa é permanecer fiel ao seu âmago em vez de tentar resolver todos os problemas.

