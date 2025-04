As previsões do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta primeira terça (1°) do mês

Confira as novas revelações do tarot, nesta primeira terça (1°) do mês, para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

O tarot destaca preocupações financeiras crescentes que parecem intensificar sua carga emocional. A situação não precisa se tornar pesada, pois você deve respirar profundamente. Uma ligeira alteração em sua perspectiva financeira ou abordagem de gestão revolucionará sua situação. Pequenas decisões cotidianas ajudarão você a obter melhor controle sobre sua situação.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Um pequeno mal-entendido no campo amoroso pode fazer com que emoções estabelecidas venham à tona novamente. O tarot pede que você pare de apressar suas decisões antes de agir impulsivamente. Você deve esperar pacientemente porque a garantia necessária surgirá naturalmente. O processamento emocional requer tempo do coração para atingir a clareza.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

Seus sentimentos precisam de direção antes de compartilhá-los com os outros. Você deve expressar seus sentimentos sem repressão, pois fazê-lo com integridade cria paz em vez de sobrecarga emocional. Dê a si mesmo tempo. Suas palavras equilibradas e bonitas surgirão quando você se expressar, e as pessoas as receberão com calor.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

O tarot destaca que a felicidade existe independentemente de coisas caras. Gastos conscientes continuam sendo possíveis enquanto você participa ativamente de situações sociais. Procure experiências valiosas em conexões básicas entre pessoas, como conversas agradáveis ou passar tempo juntos. Sua energia representa o verdadeiro presente, mesmo que não custe nada.

