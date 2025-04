As previsões do tarot para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta primeira terça (1°) do mês

Confira aqui as revelações do tarot, nesta primeira terça (1°) do mês, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

Aproveite esta nova fase para avaliar sua energia antes de criar um espaço tranquilo dentro de si. Você deve resistir a empurrar qualquer coisa que precise de mais tempo para amadurecer. O tempo segue seu caminho natural em direção a tudo. Tudo o que existe para seu benefício chegará no momento perfeito para seu crescimento pessoal e paz de espírito.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

O atraso de um compromisso ou data fará você questionar onde errou. O tarot indica você a fazer uma pausa e lutar contra a força da dúvida. Cada pessoa luta com suas responsabilidades diárias, o que significa que suas condições atuais podem não girar em torno de você. Use o atraso temporário como uma oportunidade para se concentrar em seus valores essenciais, que criam estabilidade e equilíbrio.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

Sua paz interior permanece forte, embora as coisas não se desenvolvam como planejado. Este momento serve para encorajar uma pausa suave para respirar, alongar-se ou refletir. Seu coração deve permanecer aberto enquanto permanece firme. A mensagem que é destinada a você ainda encontrará seu caminho para alcançá-lo, não importa a forma que tome.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

Conversas profundas não devem ocorrer a todo instante. Para honrar seu tempo e energia, você deve determinar seu método de engajamento e cronograma. Uma nova perspectiva surgirá depois que você retornar, para que você possa fornecer à comunicação a atenção apropriada. Mantenha sua paz interior hoje porque você retornará a ela por meio de ações amorosas em vez de pressa.

Texto com informações do site The Times of India