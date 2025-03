O guru mandou avisar para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo,

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Sagitário – Carta da confiança

Sua mente precisa ser destravada e atitudes devem ser tomadas. Diante de indecisões, mergulhe em seu interior e reflita sobre o próprio poder; existem passos que não podem ser esquivados em breve. Lembre-se que a busca pela liberdade é uma das chaves para compreender o equilíbrio e essência que tomará a frente.

Capricórnio – Carta do Entendimento

Algumas conexões podem ser apenas de momento e fase; entenda o que elas ensinam e saiba a hora de romper sem sair prejudicado. Preze pela leveza e positividade em seus relacionamentos, pois é hora de alçar novos voos. Novas oportunidades de relações o esperam fora da gaiola que você tem vivido.

Aquário – Carta da Paciência

A vida é feita por ciclos e etapas. É necessário esperar para gestar, para criar e colher. Tudo isso pode ser feito de forma divertida se existe criatividade, movimento e paciência. Aproveitar e desfrutar o processo é sobre não pressionar a si mesmo ou os outros e deixar fluir.

Peixes – Carta do Estresse

É hora de não deixar a ansiedade e o estresse tomarem conta da vida, pois elas podem tentar. Comece a buscar caminhos mais sábios e compartilhar sua vida com pessoas que ajudam a disseminar a tranquilidade nesta realidade difícil, mas sem fugir dos problemas; é preciso buscar entendimento e refletir como fazer as coisas de forma diferente. Seja mais honesto com você mesmo e encontre a tranquilidade.