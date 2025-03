O guru mandou avisar para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Leão – Carta O Valor

A vida tem um valor ainda maior quando as dificuldades são superadas e você descobre que pode brilhar mesmo nos momentos mais complexos. Absorva o ensinamento e a força de alguns desafios para plantar e realizar sua colheita a partir de agora. Nunca duvide do seu poder de se superar e surpreender ainda mais.

Virgem – Carta O Amantes

Tudo nessa vida pode ser transformado em amor, mas confundir esse sentimento tão potente com outras necessidades pode complicar bastante as coisas. Reflita sobre o que sente e o que importa quando se trata de relacionamentos com outras pessoas, principalmente os amorosos. É hora de meditar sobre aquilo que habita seu interior e mergulhar mais profundamente em si.

Libra – Carta Os Condicionamentos

É hora de compreender que todos podem se perder em realidades e ambientes que não condizem com a própria essência durante algumas fases. Refletir sobre isso o ajudará a encontrar um caminho com maior sintonia e se aproximar de companhias que enxergam quem você realmente é sem medo.

Escorpião – Carta Além da Ilusão

Uma época de metamorfose e novas consciências começa a partir de agora. Não tenha medo de fazer novas descobertas e desenvolver sua espiritualidade, pois tudo estará mais intenso e as mensagens da intuição chegam com força. É hora de encontrar verdades importantes em si mesmo e chegar a outros níveis de consciência, por isso se prepare e busque sabedoria sobre isso.