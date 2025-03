O guru mandou avisar para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo,

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Áries – Carta A Inocência

A vida é feita de abandonos, inclusive abandonamos muitas vezes quem fomos para dar lugar a uma essência mais sábia e transformada. Veja isso pelo lado bom e não vista a voz da experiencia; é preciso estar sempre expandindo a mente e visões como uma criança que aprende atenta ao mundo ao redor. O renascimento pode chegar em qualquer etapa da vida e o fará muito mais feliz, pois nunca é tarde para se assumir um aprendiz.

Touro – Carta A Solidão

Olhar para o destino e aquilo que realmente deseja, por vezes, é visualizar a necessidade de trilhar um caminho solitário. Lembre-se que a maturidade pode exigir pensamentos individuais. É na própria companhia que se aprende a valorizar as verdadeiras relações, saudades e o que a presença alheia agrega ou não em nossas vidas.

Gêmeos – Carta Os Amantes

Tudo nessa vida pode ser transformado em amor, mas confundir esse sentimento tão potente com outras necessidades pode complicar bastante as coisas. Reflita sobre o que sente e o que importa quando se trata de relacionamentos com outras pessoas, principalmente os amorosos. É hora de meditar sobre aquilo que habita seu interior e mergulhar mais profundamente em si.

Câncer – Carta A Nova Visão

O renascimento é cíclico e muitas vezes fazem as pessoas se encontrarem de novo com as próprias raízes. É importante olhar a realidade, mas também manifestar aquilo que deseja para ter os objetivos mais claros. Não sonhe pequeno e comece a se movimentar para compreender as direções do próprio caminho. A mente irá se expandir para mostrar verdades que precisam ser compreendidas.