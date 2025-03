Meghan Markle quebra o silêncio após forte acusação que atinge o príncipe Harry e a realeza

Em uma situação inesperada, o príncipe Harry foi acusado de assédio e intimidação no último fim de semana por Sophie Chandauka, presidente da instituição que ele ajudou a fundar na África.

Conforme detalhado pelo site The Mirror, a instituição de caridade foi fundada há quase uma década em homenagem à princesa Diana.

Em uma entrevista, Chandauka alegou que foi vítima de misoginia, discriminação contra mulheres negras e abuso de poder.

As declarações surgem após o filho do rei Charles III deixar a ONG e renunciar ao cargo de padrinho, posição que manteve mesmo após sua saída da monarquia britânica em 2020.

Com o processo de saída, foram apontadas irregularidades nos bastidores da organização, incluindo a recusa de Sophie em deixar o cargo após múltiplos pedidos.

Meghan quebra o silêncio após acusação que atinge o príncipe Harry

Neste domingo, Markle quebrou o silêncio nas redes sociais após as declarações chocantes.

Compartilhando uma fotografia de um bolo de limão, Meghan, que recentemente lançou seu programa de culinária e estilo de vida na Netflix , escreveu: “Nossa tradição familiar. Domingo das Mães no Reino Unido”, marcando a data que é comemorada no país europeu.

Na tarde de segunda-feira, Meghan também compartilhou uma nova postagem no Instagram.

Na publicação, ela escreveu a seguinte legenda: “Esta é a nossa semana, @aseverofficial 💫 Bastidores da sessão de fotos na minha casa (Oi, Mia!)”.

Fontes próximas revelam que Harry estaria solitário

Com a complicada situação, fontes próximas a Harry alegaram que ele estaria “solitário”.

Atualmente em Montecito, na Califórnia, teme-se que o duque esteja lutando para encontrar seu propósito.

Ainda de acordo com as informações, embora a equipe de Harry ainda não tenha respondido às alegações diretamente, fontes próximas ao duque chamaram as alegações de “infundadas”.

Com informações do site The Mirror