Horóscopo semanal: Previsões para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer até 4 de abril de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos na vida amorosa dos signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer até 4 de abril de 2025. Confira a seguir:

Áries

É hora de manter a calma e começar uma nova etapa em sua vida, com maior positividade e sorte. Confie na sua intuição e nas energias que o protegem.

Não desanime diante de altos e baixos. Lembre-se que a sua simpatia e profissionalismo sempre se destacam.

Mudanças no interior do seu lar ou mudanças de casa. Inclinações para se inspirar e criar coisas novas, seja na arte, no amor e na própria beleza.

Romantismo e novas relações ou passo que aproximam o casal. Cuide mais da mente e não se sobrecarregue.

Touro

Novos caminhos e portas que podem se abrir. Não tenha medo de entender a raiz de algumas questões e veja a verdade.

Amadureça e tome a decisão de dar cada passo em sua vida com mais clareza. Uma viagem ou novo movimento na vida.

Notícias positivas na vida profissional e com relação a aquisição de bens. Tenha cuidado apenas com perdas e cuide daquilo que possui.

A saúde e a sexualidade podem se tornar um foco. Pessoas do passado podem retornar para a sua vida.

Gêmeos

Novos investimentos e planos para levar a diante a vida financeira. Busca pela estabilidade e uma vida mais tranquila.

Tenha atenção com problemas e conflitos, pois você pode se envolver e deve ter cautela para resolver tudo. Não confie em todas as pessoas, por mais velhas que sejam ou aparentem ser responsáveis.

Uma descoberta na saúde. Evite ficar nervoso, pois seu estômago sofrerá. Os sentimentos estão intensos e é hora de ter cautela na vida amorosa.

Câncer

Momento em que recomeços e novas trajetórias se iniciam em sua vida. Também existirá finalizações que trazem grandes transformações.

Uma mudança naquilo que era planejado e uma alteração de futuro. Decisões são tomadas e não são fáceis, mas são fundamentais.

Alguém cresce na vida pessoal e profissional. Novas amizades e diálogos que abrem a mente. A fertilidade está em alta e encontros intensos podem acontecer. Relacionamentos entram em caminhos decisivos.