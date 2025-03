As previsões do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes neste último domingo (30) do mês

Confira as revelações do tarot, neste último domingo (30) do mês, para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

A vida amorosa apresenta um potencial emocionante nesta fase, com a possibilidade de explorar propostas sérias e aprofundar sua conexão. Já as viagens podem exigir uma revisão dos planos para garantir que tudo corra bem.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

No campo laboral, manter um equilíbrio saudável entre vida pessoal e profissional ajudará você a permanecer produtivo sem se esgotar. Tenha isso bem claro.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Profissionalmente, abordar proativamente os desafios no local de trabalho permitirá que você encontre soluções e mantenha as coisas avançando.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

Nesta fase, a vida amorosa pode enfrentar alguns mal-entendidos. Então reserve um tempo para abordar quaisquer preocupações aberta e honestamente, evitando situações ainda mais complicadas.

