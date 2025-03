As previsões do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião neste último domingo (30) do mês

Confira as novas revelações do tarot, neste último domingo (30) do mês, para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

Nesta fase, o tarot destaca que na vida amorosa é necessário uma construção gradual de confiança, então concentre-se na comunicação clara e na compreensão com seu parceiro.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

O tarot destaca que viajar oferece a chance de rejuvenescer por meio da natureza, então reserve um tempo para explorar ambientes pacíficos e tranquilos.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

A vida amorosa beneficia de pequenos gestos de amor, então concentre-se em ações atenciosas em vez de grandes demonstrações.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Nesta fase, a recomendação do tarot para o signo de Escorpião é manter os pés no chão e evitar decisões precipitadas, que podem se tornar problemas no futuro.

Texto com informações do site Hindustan Times