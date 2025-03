As previsões do tarot para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer neste último domingo (30) do mês

Confira aqui as revelações do tarot, neste último domingo (30) do mês, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

Nesta fase, viajar oferece grande potencial para férias relaxantes, proporcionando uma pausa da rotina. Decisões sobre propriedades exigem cautela, pois é melhor evitar fazer escolhas precipitadas. Fortalecer as relações comerciais também trará benefícios significativos.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

O tempo em família deve incluir passar momentos de qualidade, pois isso aprofundará as conexões. O romance está florescendo, com a chance de expressar afeição livremente, aproximando você do seu parceiro.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

Fortaleça os laços comunitários ao se envolver com outras pessoas, o que trará satisfação pessoal e crescimento.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

O taror destaca que a vida amorosa pode precisar de uma reavaliação de expectativas nesta fase, pois a comunicação aberta é essencial. Viajar também tem o potencial de uma jornada enriquecedora que oferecerá novas perspectivas

