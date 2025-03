Abril de 2025: o que baralho de Santa Sara Kali revela para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O baralho de Santa Sara Kali, conhecida como a “Padroeira do Povo Cigano”, pode trazer mensagens reveladoras e importantes para os signos do zodíaco em abril de 2025.

Confira quais são:

Sagitário – Cartas Lua e Cão

Cuidado redobrado com as amizades ou pessoas nas quais já confiou. Algumas crises acontecem por meio de boatos ou influência de terceiros para o conflito. É hora de se armar com a verdade para poder superar esse problema.

Capricórnio – Caixão e Serpente

Cuidado redobrado com doenças que podem ser transmitidas por outras pessoas, principalmente aquelas que são sexualmente transmissíveis. É momento de zelar pela saúde e de estar rodeado por aqueles que fazem bem.

Aquário – Cartas Barco e Livro

Viagem ou movimento importante que pode indicar estudos ou trabalho. Notícias e planos de lugares em lugares distantes que abrem portas. Mudança. Viagem ou distanciamento que acontece por motivos ainda ocultos ou não ditos de propósito.

Peixes– Cartas Cavaleiro e Trevo

Prepare-se para receber boas notícias e acontecimentos que pegam de surpresa, mas trabalham a seu favor, mesmo que seja a longo prazo. A visita ou chegada de alguém importante. Sorte em alta e ganhos.