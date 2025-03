Abril de 2025: o que baralho de Santa Sara Kali revela para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O baralho de Santa Sara Kali, conhecida como a “Padroeira do Povo Cigano”, pode trazer mensagens reveladoras e importantes para os signos do zodíaco em abril de 2025.

Confira quais são:

Áries – Carta Chave e Peixes

Esteja pronto para encontrar algumas finalizações e recomeços durante este mês. É importante desenvolver a intuição e uma perspectiva mais positiva, pois assim poderá abrir as portas certas. Aproveite as oportunidades externas, mas também olhe para dentro para encontrar as respostas que precisa.

Touro – Cartas Lua e Cão

Tenha cuidado com as relações que constrói, pois nem tudo está baseado em sinceridade. Nem sempre as pessoas são as mesmas em sua frente e nas suas costas. Saiba compreender algumas posturas e se afaste de fofocas. Não é hora de se deixar levar somente por suposições, busque a verdade.

Gêmeos – Caixão e Serpente

Hora de cuidar bastante da saúde e de ser prudente para não adquirir doenças ou problemas de outras pessoas. É momento de abandonar lugares onde as pessoas não são sinceras e podem estar interessadas apenas na superficialidade.

Câncer – Cartas Ancora e Criança

É com o seu esforço que o amadurecimento virá e que as pessoas ao redor passarão a confiar mais em você. A vida está pronta para nascimentos e renascimentos, então tenha coragem e lute por aquilo que quer.