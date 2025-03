As previsões do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes neste último sábado (29) do mês

Confira as revelações do tarot, neste último sábado (29) do mês, para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

Profissionalmente, buscar novas iniciativas ajudará você a expandir seu conjunto de habilidades e oportunidades de carreira. Já a vida familiar requer colaboração, então incentive atividades que reúnam todos.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Reavaliar suas prioridades ajudará você a tomar decisões mais informadas no futuro. Então tenha muito cuidado.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

O tarot destaca que envolva-se em atividades sociais para manter um senso de conexão com sua comunidade e ampliar sua rede de apoio é muito importante nesta fase. Então, mãos à obra.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

Nesta fase, o tarot destaca que refletir sobre o crescimento pessoal ajudará você a permanecer alinhado com seus objetivos e continuar a evoluir.

Texto com informações do site Hindustan Times