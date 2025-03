As previsões do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião neste último sábado (29) do mês

Confira as novas revelações do tarot, neste último sábado (29) do mês, para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

No geral, o tarot destaca a importância de evitar decisões impulsivas, pois agir com calma e reflexão levará a resultados melhores.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Profissionalmente, há grandes chances de se destacar em papéis importantes, podendo demonstrar suas habilidades e liderança. Já a vida familiar está em uma fase excelente, e momentos tranquilos em família fortalecerão seus laços.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

Equilibrar o tempo social e familiar ajudará você a manter a harmonia em sua vida pessoal. No campo profissional, seus esforços valerão a pena ao longo do tempo.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

O tarot destaca que profissionalmente é importante construir um relacionamento com colegas e clientes, pois vínculos fortes levarão ao sucesso. Já a vida familiar, é cheia de pequenas vitórias nesta fase, e celebrar esses momentos juntos criará memórias duradouras.

Texto com informações do site Hindustan Times