Seu Zé mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Confira a seguir:

Áries – Cartas 16 e 14

Aproveite os momentos bons de amor, paixão e risadas, mas também saiba se manter atento para que ninguém atrapalhe a sua felicidade. Pode ter gente sondando sua vida ou agindo por trás para que sua prosperidade seja atrapalhada, então saiba se prevenir de qualquer coisa.

Touro – Cartas 17 e 11

Você poderia contar muito com a sua intuição se se acalmasse, pois a falta de equilíbrio é a única coisa que pode bloquear esse sentido que faria uma grande diferença na sua vida. Comece a trabalhar no sexto sentido, pois irá precisar dele para lidar com problemas envolvendo a energia de uma outra pessoa.

Gêmeos – Cartas 8 e 33

Surpresas chegam até você e é hora de levar tudo com calma. Qualquer questão que envolve distancias será resolvida da melhor forma em sua vida. Apenas não insista mais em seguir em caminhos que não levam a lugar nenhum ou representam um perigo para você.

Câncer – Cartas 22 e 1

Uma união, parceria ou oportunidade chega e você deve agir com sabedoria. Apenas entenda que algumas partidas em sua vida são destinadas, pois o ajudam a sair da energia estagnada e teimosa que o prejudica. Se você vir bandeiras vermelhas, não pague para ver o perigo ainda mais de perto e seja astuto para se proteger.