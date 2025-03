Horóscopo do fim de semana: Previsões para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes de 28 a 30 de março de 2025

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco. Confira as previsões:

Leão

N ovos projetos de negócios. Você começará a receber boas notícias e surpresas financeiras. Um fim de semana em que você refletirá um pouco sobre tudo o que aconteceu com você.

Lembre-se de que você precisa vivenciar essas situações para progredir na sua vida pessoal. Ainda mais sendo leonino, é preciso que você se mantenha forte em todos os sentidos.

As quedas são a força para o sucesso, não desista e continue. Convites para aproveitar a vida. Cuide do seu estômago e da gastrite; evite excessos.

Virgem

Evite dívidas. Cuide das suas costas e pescoço. Lembre-se de consultar um médico para um check-up e faça mais exercícios para reduzir o estresse.

Hora de cortar as energias ruins que o cercam e o impedem de brilhar. Sexta-feira com muitos compromissos de trabalho e encerramento do mês. Lembre-se que seu trabalho é muito importante, por isso você deve ser mais organizado em suas tarefas e desempenho.

A gerência está de olho em você, então busque sempre a excelência. Não dê atenção às fofocas e se afaste da inveja dos seus inimigos.

Libra

Seu charme natural faz de você a alma da festa. Aproveite sua vida social, mas não se esqueça de passar tempo com aquela pessoa especial que faz você vibrar.

O estresse no trabalho pode cobrar seu preço, então não se esqueça de relaxar e cuidar de si. Prepare-se para um fim de semana cheio de surpresas e energias cósmicas que farão você brilhar.

O final do mês exige atenção as contas. Lembre-se de que seu dom de coordenação e liderança o levará longe no local de trabalho.

Mantenha os olhos bem abertos, porque o amor tem uma surpresa reservada para você. As estrelas convidam você a começar um negócio familiar.

Sua intuição e carisma serão a chave para o sucesso. Prepare-se para viajar em abril, a Páscoa espera por você de braços abertos.

Escorpião

Confie na sua intuição e deixe as energias do universo guiá-lo. Este fim de semana será de transformação e crescimento. A melancolia invade você com lembranças e dúvidas, que farão você questionar sua vida amorosa. Mas não tenha pressa, reserve um tempo para introspecção e aprecie sua solidão.

É hora de se redescobrir. Uma agradável surpresa espera por você. Dinheiro inesperado chega às suas mãos. Aproveite esta oportunidade para quitar dívidas e melhorar suas finanças.

Preocupações familiares podem afetar seu bem-estar. Tire um tempo para relaxar e recarregar as energias. As energias cósmicas estão pedindo que você tome uma atitude; uma proposta de negócio chega aos seus ouvidos; não descarte isso. Só tome cuidado com quem você decide se associar.