Tarot dos Orixás alerta os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes no fim de março de 2025

Para o fim de março de 2025, o Tarot dos Orixás trará um aviso e direcionamento importante para os signos do zodíaco.

Confira a seguir:

Sagitário – Carta Iansã

Com garra e independência você alcançar o que precisa! Apenas lembre-se que também é importante saber controlar os impulsos e agir com consciência para conseguir o que precisa, pois nem sempre o que quer é o melhor. Aceite limites sem deixar de se amar.

Capricórnio – Carta Ogum

Seja obstinado e focado em seus objetivos. Tome as rédeas, mas saiba direcionar com discernimento e no tempo certo, não deixando de pôr os pés no chão e se moderar em momentos de maior pressão ou decisões.

Aquário – Carta Omolu

A verdade chega em sua vida e é preciso abrir os olhos com coragem. Caminhos mostram a realidade como ela é, por mais dura que pareça. Mantenha a calma e empatia, pois você será capaz de superar qualquer obstáculo. É hora de ser precavido, se cuidar e não desistir.

Peixes - Carta Logun Edé

As emoções ficam a flor da pele e é momento de se libertar de algumas pressões, agindo com calma e sem se deixar levar ao limite. Mantenha o amor-próprio em alta e dê um tempo a si mesmo se necessário para poder tomar as melhores decisões e caminhos.