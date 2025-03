Padilha mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Confira quais são:

Leão – Cartas 1 e 18

Pense em compreender melhor aquilo que o faz se destacar e ser você mesmo para poder brilhar ainda mais. Se você não souber o quanto é digno e merece, pode estar se contentando com pouco. Sua intuição e espiritualidade podem mostrar novas direções e é preciso ter coragem para ver a verdade.

Virgem – Cartas 30 e 23

A sorte está ao seu lado, mas é preciso assumir o controle da própria vida para poder aproveitar isso. Lembre-se de viver os momentos de alegria com intensidade, pois eles renovam as energias e o ajudam a ter ainda mais força para buscar as coisas boas.

Libra - Cartas 15 e 23

A vida se acomoda para receber mudanças importantes que o farão crescer. Lembre-se que para ganhar, é preciso passar também por alguns riscos e perdas, por isso expanda a sua consciência para não cair em lamentações e transformar as experiencias em sabedoria.

Escorpião – Cartas 21 e 6

Uma união será destacada em sua vida, pois passos importantes serão dados ou decisões definitivas de certa forma chegam. Os relacionamentos amorosos podem evoluir em pontos específicos ou como o todo, mas a realidade é que eles irão se transformar bastante de todas as maneiras e é preciso ser valente.