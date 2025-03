As previsões do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta última quinta (27) do mês

Confira as revelações do tarot, nesta quinta-feira (27), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

Confie em suas habilidades para fazer seus sonhos se tornarem realidade, dando os passos necessários para frente. O caminho permanece acessível para todas as ambições, incluindo novas oportunidades ou aspirações pessoais e metas definidas. A coragem guiará seu progresso para a frente porque a dúvida o impede de seguir em frente.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

As incertezas da mudança realmente levam ao crescimento pessoal, juntamente com novos começos. Mova-se em direção ao futuro com consciência mental e abertura emocional. As mudanças atuais o guiarão em direção a melhores perspectivas para o futuro.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Compartilhar risadas com outras pessoas, conversas profundas ou momentos básicos de união fará milagres para sua paz interior. É preciso se reconectar com outras pessoas porque você experimentou sentimentos de exaustão física ou emocional. Socializar não precisa ser opressor porque passar tempo com pessoas solidárias que realmente o entendem trará conforto suficiente.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

O universo pede que você observe sua jornada com compreensão em vez de arrependimento para reconhecer seu progresso. Você se desenvolveu através de todas as suas experiências enquanto cada obstáculo que você enfrentou fortaleceu seu caráter. Veja o que deu errado como um sistema de orientação apontando para o sucesso futuro.

