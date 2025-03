As previsões do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta última quarta (26) do mês

Confira as revelações do tarot, nesta quarta-feira (26), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

O universo o guia para ir além de seus hábitos diários estabelecidos, acolhendo novas experiências. Novas experiências por meio de viagens espontâneas, conversas inesperadas ou diferentes maneiras de lidar com as atividades diárias gerarão energia renovada. Mantenha uma perspectiva flexível para permitir que você descubra coisas novas, evitando preocupações constantes.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Disciplina combinada com paciência o guiará ao seu destino exato de acordo com as cartas. Seus esforços atuais desenvolverão gradualmente seu potencial de sucesso futuro, enquanto atrasos em resultados imediatos permanecem normais. Sua dedicação aos objetivos deve permanecer forte, independentemente de quão lentamente o progresso pareça acontecer.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

O cosmos ensina que as pessoas veem a vida de forma diferente de você, mas pontos de vista diversos contêm sabedoria valiosa. Você deve acolher pontos de vista opostos, tratando-os com interesse curioso. Fontes surpreendentes geralmente revelam ideias inovadoras para você. Engajar-se em diálogos por meio de discussões ou contemplação permite que você alcance perspectivas cognitivas expandidas.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

O tarot destaca que suas respostas existem em seu reino interior, e não fora de você. Sua presença trará clareza e paz, juntamente com uma compreensão mais forte de sua direção futura. Desacelerar não equivale a andar para trás, porque lhe fornece espaço essencial para avançar com clareza.

Texto com informações do site The Times of India