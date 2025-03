As previsões do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta última quinta (27) do mês

Confira as novas revelações do tarot, quinta-feira (27), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

Observar os outros pode revelar que mesmo pequenas expressões de cuidado têm o maior valor. Sua presença física cria conforto e segurança para aqueles que precisam de sua ajuda, enquanto oferecer apoio traz alívio ao seu próprio coração.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Pequenos ajustes no plano não indicam que você se desviou do seu caminho porque desvios inesperados podem levá-lo a destinos superiores. Seguir o fluxo natural o guiará precisamente ao seu destino. Hoje, a adaptabilidade é seu maior poder porque abrir mão do controle ajudará você a descobrir paz e novas possibilidades.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

A adição de pessoas apropriadas em sua vida pode direcioná-lo para novas possibilidades em diferentes áreas, incluindo carreira, amizades e desenvolvimento pessoal. Converse com outras pessoas enquanto compartilha seus pensamentos e mantém a presença, porque interações breves podem criar pontos de entrada surpreendentes.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Consideração cuidadosa e paciência são necessárias ao fazer grandes compromissos de vida. O cosmos pede que as pessoas evitem escolhas precipitadas, pois precisam de tempo para analisar resultados potenciais. Deixe sua intuição mostrar o caminho, enquanto impulsos emocionais não devem forçá-lo a tomar decisões despreparadas.

