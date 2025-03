Adeus buquê tradicional de noiva! Essa é a nova tendência e está causando sensação

O buquê de noiva é um dos elementos que mais chama a atenção num look de noiva, um dos grandes protagonistas e companheiro das mulheres que reflete grande parte da sua personalidade e é um símbolo que está relacionado com novos começos.

ANÚNCIO

Clique aqui para receber as notícias de saúde, moda e beleza pelo WhatsApp

Este precioso objeto para looks de noiva tornou-se um elemento básico, porém, já há quem comece a prever qual será a nova tendência que fará desta uma reviravolta completa.

Embora o tempo tenha mudado a função do buquê de noiva, e atualmente seja utilizado esteticamente, este foi transformado e agora, no mundo da floricultura, a proposta está evoluindo e agora, a mudança que está causando está causando sensação.

¿El ramo de novia es cosa del pasado? Canva (Canva)

A nova tendência de buquês de noiva 2025

No berço das tendências, o TikTok, começou a se tornar viral um novo tipo de buquê de noiva que tem causado sensação entre as mulheres e que promete delicadeza, ao mesmo tempo que oferece uma nova forma de utilizar esse elemento clássico.

É uma nova forma elegante de apresentar as flores, desta vez em forma de bolsa, e os caules fazem a silhueta deste tipo de acessório, neste caso, copos-de-leite que foram delicadamente amarrados com uma fita branca.

O vídeo compartilhado pela usuária do TikTok @jujusheikh foi amplamente aceito e algumas mulheres já o consideraram em sua lista de desejos que fará parte do seu grande dia, e é fora do comum e ainda tem a essência de um buquê clássico com um toque moderno, ideal para quem busca opções criativas.

ANÚNCIO

“Pronto, reservado para meu casamento que não sei quando nem com quem”, “Que lindo, excelente”, “O buquê é muito, muito elegante e original, muito lindo!”, “Nunca vi um buquê tão lindo, elegante, espetacular”, “Não quero, QUERO”, “há um ditado que diz que o mais simples é o mais bonito!”, “Elegância, estilo e originalidade”, os seguidores do tiktoker aplaudiram sua escolha de noiva que ela complementou com um vestido ombro a ombro e sandálias de salto alto.

Quais flores serão tendência para o buquê de noiva?

A Vogue já previu algumas das tendências florais que vão estar na moda este ano, como abandonar as cores artificiais, apostar na verdadeira beleza natural, e dizem que os detalhes mais simples são o que fazem a diferença.

Por outro lado, flores como os copos-de-leite dão um toque diferente às clássicas rosas brancas, além disso, propõem o uso de outras mais marcantes em cores ousadas e esquecendo o buquê clássico para dar lugar a buquês pendurados que podem ter outros elementos que dão um leve ar casual aos looks de noiva.

LEIA TAMBÉM:

Horóscopo chinês: Estes são os 5 signos que terão sorte em alta nos próximos dias

“Pebbling”, a nova linguagem do amor que se tornou popular nas redes sociais

Tarot dos Orixás alerta os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes no fim de março de 2025

Por outro lado, propõem a utilização de flores da região onde será realizado o casamento, somadas à proposta de utilização de outros tipos de ervas aromáticas que proporcionam uma essência boho, que pode ser lavanda ou eucalipto, o que também proporciona um novo tipo de experiência sensorial.