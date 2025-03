Tarot dos Orixás alerta os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião no fim de março de 2025

Para o fim de março de 2025, o Tarot dos Orixás trará um aviso e direcionamento importante para os signos do zodíaco.

ANÚNCIO

Confira a seguir:

Leão – Carta Exu

Cuidado para não ceder a impulsos perigosos no final de março de 2025. É momento de abrir novos caminho e ser audacioso, mas evitar que os caminhos, principalmente do amor, se desenfreiem e não tenha limites inconsequentes.

Virgem – Carta Iansã

Mais do que nunca sua força será requerida e seu caminho mostrará o quanto é importante acreditar em si mesmo. Se priorize, mas também olhe para os limites do outro; respostas importantes chegam após o caos.

Leia mais:

ANÚNCIO

Horóscopo semanal do amor: Previsões para Leão, Virgem, Libra e Escorpião até 28 de março de 2025

Horóscopo semanal do amor: Previsões para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer até 28 de março de 2025

Os números e o dia de mais sorte para cada signo na última semana de março de 2025

Libra – Carta Zé Pelintra

Malandragem não é insensatez. Siga seu caminho com astucia e ousadia, mas também busque a coerência em seus atos. Lembre-se que a justiça chega para todos e é melhor ser sua aliada, principalmente em tempos de recomeços.

Escorpião – Carta Pretos Velhos

As coisas serão diferentes a partir de agora e é preciso compreender as mudanças com resignação para seguir seu caminho da melhor forma. Não se apegue a zona de conforto e tenha luz para lutar pelo próprio equilíbrio; a evolução que virá será grande.