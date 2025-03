Tarot dos Orixás alerta os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer no fim de março de 2025

Para o fim de março de 2025, o Tarot dos Orixás trará um aviso e direcionamento importante para os signos do zodíaco.

Confira a seguir:

Áries – Carta Xangô

A justiça será certeira em seu caminho, por isso procure fazer as coisas bem para ser agraciado com os bons resultados que merece. Tenho equilíbrio e realize suas vontades sem passar por cima de ninguém, principalmente em momentos de dúvidas. Cuide da sua mente.

Touro – Carta Ossain

A vida cobrará atitudes para ser mais saudável e se curar daquilo que o vem atrapalhando de alguma maneira. Comece a agir e tomar decisões que façam bem para a sua alma e corpo. É hora de manter o foco e abrir a mente para acessar novas aprendizagens, a criatividade e a confiança em si mesmo.

Gêmeos – Carta Oxalá

Sua paciência e sabedoria são evidenciadas ou colocadas em prática de uma forma muito importante. É preciso ir atrás daquilo que deseja e é o melhor para você agora, apenas ouça os conselhos valiosos que podem surgir e não seja desleal de forma alguma.

Câncer – Carta Ogum

O mundo está em constante movimento. Mantenha sua força e integridade para tomar as rédeas da sua vida e compreenda o rumo do seu caminho com determinação, mas também moderação. Para algumas pessoas, um nascimento pode estar próximo.