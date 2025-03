Horóscopo semanal do trabalho: Previsões para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes até 28 de março de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos na vida profissional dos signos do zodíaco de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira a seguir:

Sagitário

Um novo negócio ou passo importante na carreira. Pessoas aprovam o que você diz e apresenta. Ficará ainda mais marcado quem é chefe e quem é subordinado. Possíveis manifestações de descontentamento. Chance de amadurecimento.

Capricórnio

Cuidado com mentiras de outras pessoas. Vontade de ter novas experiencias. Encontrando novos caminhos para ter os resultados que deseja ou ganhar dinheiro. Mente aberta e vontade de crescer. Luta por estabilidade.

Aquário

Mensagens que devem ser lidas com cuidados e novas possibilidades. Evite ser cruel ou sem tato com as outras pessoas. É preciso ter muita atenção com o que faz e com os sinais que os outros enviam. Em breve, uma recompensa.

Peixes

Cuidado com documentos e golpes. Conversas para resolver problemas e deixar acordos mais claros. Momento em que você terá que falar claramente. Um dinheiro pode entrar em foco. É importante buscar apoio para novas ideias.