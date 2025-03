Horóscopo semanal do trabalho: Previsões para Leão, Virgem, Libra e Escorpião até 28 de março de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos na vida profissional dos signos do zodíaco de Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Confira a seguir:

Leão

Propostas precisam ser analisadas com atenção. Tenha cuidado com comentários no seu local de trabalho. A objetividade ajudará você a ver melhor e com mais clareza o que deseja; cultive-a e você verá as situações como realmente elas são.

Virgem

Analise como manter o foco e não a paciência ou os limites. Uma recompensa ou pagamento chegará. Ideias e novos conhecimentos o colocando em um lugar especial. Proteja-se bastante da inveja e de pessoas que podem tentar o prejudicar de alguma forma.

Libra

Uma situação financeira é colocada em dia. Não transpareça sua vulnerabilidade para qualquer um. Você terá que se aprofundar mais em uma questão, aperfeiçoando ou aprendendo a desenvolver uma nova habilidade ou estratégia de trabalho. Não tenha medo de ser mais criativo e inovador.

Escorpião

Uma intuição importante chega e é preciso não sobrecarregar tanto a mente para poder ouvi-la. Inventivos. Lide com os contratempos de forma madura e não descuide de nada; mostre que é um bom profissional. Uma tensão ou conflito pode ser resolvida. A confiança precisa ser fortalecida.